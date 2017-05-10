СМИ узнали о гибели депутата Госдумы на отдыхе в Израиле

В Израиле погиб депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк. Об этом стало известно изданию Znak.com. Смерть парламентария порталу подтвердили его коллеги по фракции.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, 6 мая. Обстоятельства смерти депутата неизвестны. Официально в аппарате ЛДПР пока никак не прокомментировали гибель однопартийца.

В то же время издание URA.ru со ссылкой на свои источники сообщает, что Тарасюк, возможно, погиб на побережье Мертвого моря в Израиле.

6 мая там действительно погиб 67-летний турист из России. Этот факт РИА Новости подтвердили в посольстве России в Израиле. Однако имя погибшего не называлось.

Василий Тарасюк был избран в Госдуму седьмого созыва по федеральному списку ЛДПР. Он занимал пост первого зампреда комитета по природным ресурсам.

По итогам прошлого года его доход составил более 77,7 миллиона рублей.

