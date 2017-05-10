В ЛДПР подтвердили смерть депутата Тарасюка

В фракции ЛДПР подтвердили факт смерти депутата Госдумы Василия Тарасюка. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь фракции либерал-демократов в нижней палате парламента Анна Крылова в среду, 10 мая.

«Да, он действительно скончался», — сказала представитель партии. По ее словам, подробности появятся в ближайшее время.

Ранее о гибели Тарасюка со ссылкой на источники сообщили издания Znak.com и Ura.ru. По неподтвержденным данным, парламентарий погиб на побережье Мертвого моря в Израиле 6 мая. В этот день, по официальным данным посольства, там погиб 67-летний турист из России. Его имя не называлось.

68-летний Василий Тарасюк избирался в Госдуму четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, говорится на официальном сайте партии. В действующем созыве нижней палаты парламента он занимал пост первого зампреда комитета по природным ресурсам.