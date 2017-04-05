В пресс-службе сенатора Тюльпанова уточнили причину его смерти

Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба сенатора в среду, 5 апреля, передает РИА Новости.

«Причиной смерти сенатора, согласно заключению судмедэкспертизы, является острая сердечная недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца», — отметили в пресс-службе.

Парламентария похоронят на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга. Гражданская панихида состоится с 10.00 до 12.00 на территории Мариинского дворца.

О смерти сенатора стало известно вечером 4 апреля. Тогда же в Следственном комитете России предварительно назвали причиной смерти несчастный случай — следователи предполагали, что он поскользнулся во время посещения одного из оздоровительных центров Петербурга и получил при падении травму.

Тюльпанов возглавлял законодательное собрание Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год, с 2011 года являлся членом Совета Федерации сначала от Санкт-Петербурга, затем от Ненецкого автономного округа.