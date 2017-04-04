СМИ сообщили о смерти сенатора Вадима Тюльпанова

Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники во вторник, 4 апреля.

По предварительным данным, причиной смерти Тюльпанова стала бытовая травма. Как утверждает источник, он поскользнулся в бане и ударился головой.

Как сообщает издание, на место выехало руководство правоохранительных органов, а также спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Информацию о смерти сенатора подтвердил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. «Тюльпанов скончался в Кировском районе после того, как поскользнулся и упал в бане, получив перелом основания черепа», — сообщил собеседник агентства. Те же данные со ссылкой на источник передает РИА Новости.

По данным «Росбалта», получить комментарий в пресс-службе парламентария к настоящему моменту не удалось.

Вадим Тюльпанов в 2011 году стал представителем законодательного органа Санкт-Петербурга в Совете Федерации, в 2014-м был переизбран в верхнюю палату парламента от Ненецкого автономного округа. В 2003-2011 годах Тюльпанов занимал пост спикера петербургского заксобрания.