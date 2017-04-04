В Госдуме подтвердили смерть сенатора Тюльпанова

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский подтвердил информацию о смерти сенатора Вадима Тюльпанова. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 4 апреля.

«Мои коллеги с телеканала "Санкт-Петербург" подтвердили, что Вадим Альбертович [Тюльпанов] скончался», — заявил парламентарий (до избрания в нижнюю палату парламента он возглавлял местный телеканал — прим. «Ленты.ру»).

Ранее во вторник СМИ, в частности, «Фонтанка» и «Интерфакс», сообщали о смерти члена Совета Федерации со ссылкой на источники. По неподтвержденным данным, Тюльпанов поскользнулся в бане и получил травму головы.

Лидер фракции партии «Единая Россия» в законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко также подтвердил гибель Тюльпанова. «Эта новость повергла меня в шок, последние дни вообще небогаты на хорошие события», — цитирует его «Интерфакс».

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Тюльпанова. «Тяжело и горько осознавать, что человек, так много сделавший для Санкт-Петербурга и России, ушел из жизни в самом расцвете сил. Всем нам его будет очень не хватать», — говорится в заявлении Полтавченко, опубликованном на сайте городской администрации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Тюльпанова видным политическим деятелем, много сделавшего для совершенствования российского парламентаризма. «Трудно переоценить его вклад в экономическое, социальное, культурное развитие Санкт-Петербурга. На протяжении многих лет нас связывали отношения плодотворного сотрудничества и искренней дружбы. Вадим Альбертович был человеком прекрасных душевных качеств», — приводятся слова спикера верхней палаты в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Тюльпанов возглавлял законодательное собрание Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год, с 2011 года являлся членом Совета Федерации сначала от Санкт-Петербурга, затем от Ненецкого автономного округа.

