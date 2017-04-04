СК проверит обстоятельства смерти поскользнувшегося в бане сенатора Тюльпанова

Причиной смерти сенатора Вадима Тюльпанова, по предварительным данным, стал несчастный случай. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР).

«Сенатор Вадим Тюльпанов, находясь в одном из оздоровительных центров города, поскользнулся и получил при падении травму. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть», — рассказала представитель ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Территориальный главк СКР проводит доследственную проверку. В осмотре места происшествия принимают участие криминалисты и судебно-медицинские эксперты. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, отметили в СКР.

О смерти Тюльпанова стало известно вечером 4 апреля. По данным «Интерфакса», он скончался после того, как поскользнулся и упал в бане, получив перелом основания черепа.