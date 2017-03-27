Сенатор предложил ввести уголовное наказание для стритрейсеров

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов предложил ввести уголовную ответственность за грубое нарушение общественного порядка при управлении автомобилем. Соответствующий проект закона он намерен внести в Госдуму, передает ТАСС.
Документом предлагается расширить список квалифицирующих признаков статьи 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство») за счет совершения правонарушения при управлении транспортным средством. Максимальная санкция этой статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.
Сенатор объяснил необходимость введения уголовной ответственности за грубое нарушение общественного порядка, совершенное при управлении транспортным средством, «появлением более высокой степени опасности для общества и угрозы жизни людей вследствие этих деяний».
В качестве примера он привел стритрейсеров, которые «регулярно устраивают гонки на улицах городов». В настоящее время самым строгим наказанием для таких правонарушителей является привлечение к административной ответственности.
Как отметил Тюльпанов, установленные Кодексом об административных правонарушениях санкции не выполняют действенной превентивной функции, в связи с чем он предлагает наказывать за такие правонарушения по нормам УК.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ссылку в качестве наказания для стритрейсеров.