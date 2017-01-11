Жириновский предложил ссылать стритрейсеров

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ссылку в качестве наказания для стритрейсеров. Об этом сообщает в среду, 11 января, агентство «Москва».

«Мы внесем поправку в Уголовный кодекс. Надо вводить новый вид наказания — ссылку, как было при царе. Из Москвы выслать лет на пять, для них это самое страшное наказание, там мама и папа уже не помогут», — сказал он. Политик отметил, что подобное наказание можно будет применять не только к дорожным хулиганам, но и к другим преступникам.

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Таким образом Жириновскимй прокомментировал решение суда, позволившего участнице уличных гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве Маре Багдасарян по состоянию здоровья выполнять обязательные работы в офисе, а не в качестве дворника. «Кататься на машинах у нее здоровье есть, а выполнять принудительные работы — нет, она, оказывается, больная. Я понимаю, в 80 лет больные, а эта особа, у которой наверняка богатые родители, отчего она больная — от переедания?» — сказал он.

Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. Кроме того, за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции она была приговорена к 10 суткам административного ареста.

За неуплату многочисленных штрафов за нарушения ПДД, общая сумма которых превысила 144 тысячи рублей, суд приговорил девушку к 595 часам обязательных работ. Первоначально сообщалось, что девушка будет отрабатывать наказание в качестве дворника в московском районе Сокол.