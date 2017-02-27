Два берлинских стритрейсера получили пожизненные сроки

Двое стритрейсеров, устроивших гонки в Берлине, в результате которых погиб человек, приговорены к пожизненным тюремным срокам. Об этом сообщает DW.

Как указали представители обвинения, участники заезда не хотели никого убивать, но знали, что есть вероятность такого исхода.

Двое мужчин, 25 и 28 лет, устроили гонки в ночь на 1 февраля 2016 года. На оживленной улице в центре немецкой столицы один из участников протаранил джип. В результате погиб 69-летний водитель внедорожника.

Психолог, дававший заключение для суда, отметила, что виновник аварии обладает чрезвычайно завышенной самооценкой, а участие в нелегальных соревнованиях было нужно ему «для удовлетворения своего эго и он не осознает своей вины».

1 июня 2014 года сообщалось, что Эдсон Чолби Насименту (Edson Cholbi do Nascimento), бывший вратарь клуба «Сантос», сын знаменитого бразильского футболиста Пеле, получил шесть месяцев тюрьмы за участие в уличной гонке, в результате которой погиб мотоциклист.