В Петербурге увековечат память сенатора Тюльпанова

Память члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова будет увековечена в Санкт-Петербурге, заявил спикер городского заксобрания Вячеслав Макаров. Его слова приводит ТАСС в среду, 5 апреля.

«Мы прорабатываем комплекс мероприятий для увековечивания его памяти», — сказал Макаров. Он не уточнил, идет ли речь о памятнике или переименовании одной из улиц города.

Похороны Тюльпанова пройдут в Петербурге 7 апреля, отмечает агентство.

О смерти сенатора стало известно вечером 4 апреля. По неподтвержденным данным, Тюльпанов поскользнулся в бане и получил травму головы. Проводится доследственная проверка обстоятельств его гибели.

Комментируя кончину сенатора, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал Тюльпанова опытным политиком. «Он делал большую работу, огромная нагрузка на нем была. Все споры и конфликтные ситуации решал очень спокойно, вдумчиво. Для нас это большая потеря», — сказал Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

Тюльпанов возглавлял законодательное собрание Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год, с 2011 года являлся членом Совета Федерации сначала от Санкт-Петербурга, затем от Ненецкого автономного округа.