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Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне

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Гражданин России погиб во время купания в море на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости.

Туристу, имя которого не сообщается, было 53 года; по информации местных СМИ он купался в запрещенном месте, обозначенном красными флажками. Это уже второй инцидент подобного рода за неделю; еще девять россиян были спасены сотрудниками пляжей.

«Нам сообщили о гибели россиянина по телефону. К настоящему моменту мы уже получили официальный полицейский рапорт. Сотрудники консульского отдела находятся на связи с семьей погибшего, семье оказывается необходимая консульская помощь», — прокомментировал случившееся заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

В октябре в районе острова Пхукет в море обычно наблюдаются сильные волны до 2-3 метров высотой. Такое волнение создает серьезную опасность для купальщиков, сбивая их с ног и утягивая на глубину.

В сентябре этого года на Пхукете потерпела аварию яхта под российским флагом. Находившиеся на борту россияне не пострадали.

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