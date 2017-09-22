На Пхукете яхту под российским флагом выбросило на скалы

В таиландской провинции Пхукет на скалы выбросило яхту под российским флагом. Как сообщает The Phuket News, на ней находилась пожилая пара россиян.

Отмечается, что одним из них был 63-летний Вячеслав Васильев.

Инцидент произошел неподалеку от популярного у туристов пляжа «Свобода» на западном побережье Пхукета. Сразу после случившегося пара покинула место аварии.

Туристическая полиция Пхукета подтвердила, что в курсе произошедшего. Капитан Эккачай Сири (Ekkachai Siri) заверил журналистов, что с туристами все в порядке.

В начале сентября ситуационно-кризисный центр МИД России назвал Пхукет лидером по количеству аварий со смертельным исходом в Таиланде. Дипломаты призвали путешественников учитывать этот факт при планировании поездок в азиатское королевство.

В то же время на курорте постоянно происходят различные инциденты с россиянами. В середине сентября российскую пару арестовали за электронные сигареты. В конце августа путешественницу из России обстреляли во время ограбления, в июле другая туристка погибла после падения с крыши отеля на Пхукете.