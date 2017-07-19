Россиянка погибла после падения с крыши отеля в Таиланде

Российская туристка погибла во время отдыха на таиландском острове Пхукет. Об этом пишет газета Phuket News.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на среду, 19 июля. Прибывшая из Тюменской области Полина Тарасова упала с крыши шестиэтажного здания отеля. 39-летняя женщина получила серьезные травмы. Она была доставлена в местную больницу, где скончалась.

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Отмечается, что россиянка приехала в Таиланд вместе с десятилетней дочерью. В момент происшествия девочка находилась в номере гостиницы.

Как заявили в местной полиции, россиянка перед гибелью много раз ссорилась по телефону со своим партнером. Следователи сейчас изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы разобраться в произошедшем.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов отметил, что пока не установлено, был ли это суицид или несчастный случай, передает ТАСС. Дочка погибшей сейчас находится под опекой российских дипломатов.

В феврале стало известно о смерти россиянина в Паттайе. Мужчина скончался после падения с 12-го этажа жилого комплекса на таиландском курорте.