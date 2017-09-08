Российских туристов предостерегли насчет смертельных аварий на Пхукете

Таиландский остров Пхукет находится на первом месте в стране по количеству аварий со смертельным исходом. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает в Twitter ситуационно-кризисный центр МИД России.

Дипломаты призвали путешественников учитывать данный факт при планировании поездок в азиатское королевство.

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Как пишет издание Phuket News, за январь-апрель текущего года в ДТП на Пхукете погибли 68 человек. Такой информацией поделилось местное управление здравоохранения.

За весь 2016 год жертвами автомобильных катастроф стали 174 человека. В среднем ежегодно в Таиланде в авариях гибнет более 21,4 тысячи человек. Основные причины инцидентов — превышение скорости, езда в пьяном виде и попытки водителей обогнать другие машины.

Одна из последних аварий с участием российских туристов произошла на Пхукете в мае 2017 года. Тогда путешественник из Магадана, ехавший на скутере вместе с жительницей Таиланда, врезался в мачту ЛЭП. Обоих пострадавших доставили в больницу, где они позднее скончались от травм.