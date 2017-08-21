В аварии с участием россиянина в Таиланде погибли два немецких туриста

Двое туристов из Германии погибли в ДТП с участием российского путешественника. Об этом пишет газета The Nation.

По данным издания, инцидент произошел на острове Самуй перед зданием местного суда вечером 20 августа. Мотоцикл с немцами совершил лобовое столкновение с машиной, за рулем которой находился 46-летний россиянин.

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В результате отдыхающие из Германии скончались на месте аварии. По словам гражданина России, личность которого не раскрывается, немцы хотели обогнать пикап, выехав при этом на встречную полосу, где врезались в его авто.

Как заявили в таиландской полиции, россиянину предъявлены обвинения в неосторожной езде, повлекшей за собой смерть людей. Был ли он арестован, не уточняется.

Посольство России в Бангкоке в настоящее время проверяет информацию о ДТП, передает РИА Новости. Официальный полицейский рапорт о происшествии дипломаты пока не получали.

Ранее в августе двое россиян погибли в провинции Сураттхани на юге Таиланда. В их автомобиль врезался пикап с двумя местными жителями. Позднее выяснилось, что жертвами этой аварии стали помощник ректора Высшей школы экономики Дмитрий Семенов и выпускник ВШЭ Иван Сорокин.

