Российскую туристку ограбили в Таиланде

Российская туристка стала жертвой уличных грабителей в Паттайе. Об этом пишет газета Bangkok Post.

По данным издания, инцидент на таиландском курорте произошел поздним вечером во вторник, 8 августа. Женщина вышла из массажного салона и направилась в свой отель. В этот момент к ней на черном мотоцикле подъехали двое молодых мужчин, один из которых вырвал из рук сумочку. После этого неизвестные скрылись с места преступления. Путешественница попыталась догнать их, но безуспешно.

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По информации издания «Новости Пхукета», потерпевшей оказалась 33-летняя Анастасия Солодкина. Туристка рассказала полицейским, что в сумочке находилось четыре тысячи бат наличными (примерно 7,2 тысячи рублей) и телефон стоимостью десять тысяч бат (порядка 18 тысяч рублей).

В настоящее время следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, пытаясь установить личности злоумышленников.

В октябре двух российских путешественников ограбили в Паттайе. Супруги ехали на мотоцикле, когда с шеи мужчины сорвали золотую цепочку. Пара бросилась в погоню за злоумышленниками, однако попала в аварию.