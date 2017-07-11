Российского туриста убили в Абхазии

Турист из России умер в Абхазии из-за ранения, полученного при попытке ограбления. Об этом сообщили в МВД республики, передает во вторник, 11 июля, ТАСС.

Инцидент произошел днем в районе села Ачандара в Гудаутском районе. «Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли неизвестные, вооруженные ножом и автоматом, и потребовали денег», — сказали в ведомстве. Один из мужчин оказал сопротивление грабителям и был ранен. Его доставили в больницу, однако он скончался.

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Ведется поиск преступников. Место происшествия оцеплено.

В ноябре 2016 года сообщалось, что гражданин России был убит в столице Эквадора Кито. Перед этим он поссорился с местным жителем, который в итоге напал на россиянина с ножом, нанес ему три удара, а затем скрылся.

В сентябре того же года турист из Екатеринбурга скончался во время отдыха в Тунисе при невыясненных обстоятельствах. Местные власти заявили о суициде, однако родные уверены, что молодого человека убили.