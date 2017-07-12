МВД Абхазии объявило награду за информацию об убийстве российского туриста

МВД Абхазии объявило о вознаграждении в 1 миллион рублей за информацию о преступниках, причастных к убийству российского туриста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Операцией по поиску преступников руководит министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия. На месте происшествия побывал президент республики Рауль Хаджимба, он отменил намеченную на 12 июля зарубежную поездку из-за ЧП и взял ход оперативно-розыскных мероприятий под личный контроль.

Личный состав МВД переведен на усиленный режим несения службы, усилены дополнительными сотрудниками стационарные посты ГАИ, патрулируется автотрасса. Для поиска преступников был привлечен вертолет.

Инцидент произошел днем в районе села Ачандара в Гудаутском районе. Как рассказали в МВД республики, группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли вооруженные неизвестные в масках, и потребовали денег. Один из мужчин, Кабанов Андрей Николаевич 1984 года рождения, оказал сопротивление грабителям и был ранен ножом в грудь. Его доставили в Гудаутскую центральную больницу, однако он скончался.