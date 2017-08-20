Помощник ректора и выпускник ВШЭ погибли в ДТП в Таиланде

Погибшими в ДТП на юге Таиланда россиянами оказались помощник ректора Высшей школы экономики Дмитрий Семенов и выпускник ВШЭ Иван Сорокин. Об этом сообщается на сайте вуза.

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18 августа сообщалось о гибели двоих россиян в ДТП в провинции Сураттхани на юге Таиланда. На необорудованном светофором перекрестке в их автомобиль на большой скорости врезался пикап. От сильного удара машину отбросило на несколько метров.

Семенов заведовал проектно-учебной лабораторией «Развитие университетов» Института образования ВШЭ. В вузе отметили, что осенью выйдет его книга о трансформациях высшего образования в странах бывшего СССР.

Информация о дате, времени и месте прощания будет опубликована позднее.

В мае текущего года путешественник из Магадана и жительница Таиланда погибли после аварии на острове Пхукет. Скутер, на котором они ехали, врезался в мачту ЛЭП. Пострадавшие позднее скончались в больнице.