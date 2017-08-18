Двое россиян погибли в аварии на юге Таиланда

Двое российских граждан погибли в аварии в южной таиландской провинции Сураттахни. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел днем ранее. По данным местной полиции, на перекрестке, не оснащенном светофором, в автомобиль с двумя мужчинами из России врезался пикап.

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От сильного удара машину отбросило на несколько метров. Находившиеся в ней россияне скончались на месте ДТП. Информацию об аварии подтвердил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Пока неизвестно, были ли погибшие россияне туристами или же прибыли в королевство с другими целями. Как уточняет РИА Новости, в пикапе ехали двое граждан Таиланда. Они получили травмы в результате столкновения. Местная полиция занимается расследованием инцидента.

В мае текущего года путешественник из Магадана и жительница Таиланда погибли после аварии на острове Пхукет. Скутер, на котором они ехали, врезался в мачту ЛЭП. Пострадавшие позднее скончались в больнице.

