Попавшие в ДТП в Таиланде туристы потеряли сознание от испуга

Китайские туристы потеряли сознание от стресса, пережитого в результате ДТП в Таиланде. Об этом в среду, 7 июня, пишет издание The Nation.

Инцидент произошел днем ранее, 6 июня, вечером в провинции Чонбури на востоке азиатского королевства. Автобус с 34 путешественниками из КНР спускался по горной дороге, когда у машины отказали тормоза.

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По словам водителя, тогда он попытался задействовать рычаг переключения передач, но тот тоже не работал. В итоге автобус с дороги вылетел на расположенный рядом пляж и очутился в море, на мелководье.

В результате большинство отдыхающих получило незначительные травмы, несколько человек упали в обморок.

В конце мая турист из Магадана и жительница Таиланда погибли после аварии на Пхукете, врезавшись в мачту ЛЭП. В марте две гражданки России пострадали при столкновении трех автомобилей в южной провинции королевства Пхангнга.