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Из жизни
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20:24, 15 июля 2026Из жизни

Случайные свидетели спасли женщину от загадочных похитителей

В Таиланде очевидцы спасли женщину от загадочных похитителей
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Vachira Vachira / NurPhoto via Getty Images

В Таиланде случайные свидетели спасли женщину от загадочных преступников, которые пытались похитить женщину в Бангкоке. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 11 июля. Участница спасения рассказала на своей странице в социальной сети, что ехала в автомобиле с возлюбленным, когда увидела, как двое неизвестных пытались затащить женщину в машину. Молодой человек заблокировал машину похитителей своей. После этого подоспели другие очевидцы. Пострадавшая сказала, что не знает напавших на нее людей.

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Свидетели освободили женщину, попытались задержать неизвестных, но те скрылись. Позже стало известно, что пострадавшая так и не обратилась в полицию.

Пользователи сети, прочитавшие историю, потребовали от властей немедленно найти похитителей женщины, тем более что на кадрах с места происшествия, снятых одним из свидетелей, виден номер их машины.

Ранее сообщалось, что в США водитель грузовика спас женщину от похитителя. Мужчина увидел, что пострадавшая пыталась вырваться из двигавшейся по дороге легковушки.

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