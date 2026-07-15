Случайные свидетели спасли женщину от загадочных похитителей

В Таиланде очевидцы спасли женщину от загадочных похитителей

В Таиланде случайные свидетели спасли женщину от загадочных преступников, которые пытались похитить женщину в Бангкоке. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 11 июля. Участница спасения рассказала на своей странице в социальной сети, что ехала в автомобиле с возлюбленным, когда увидела, как двое неизвестных пытались затащить женщину в машину. Молодой человек заблокировал машину похитителей своей. После этого подоспели другие очевидцы. Пострадавшая сказала, что не знает напавших на нее людей.

Свидетели освободили женщину, попытались задержать неизвестных, но те скрылись. Позже стало известно, что пострадавшая так и не обратилась в полицию.

Пользователи сети, прочитавшие историю, потребовали от властей немедленно найти похитителей женщины, тем более что на кадрах с места происшествия, снятых одним из свидетелей, виден номер их машины.

Ранее сообщалось, что в США водитель грузовика спас женщину от похитителя. Мужчина увидел, что пострадавшая пыталась вырваться из двигавшейся по дороге легковушки.