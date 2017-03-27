Две россиянки попали в аварию с участием трех автомобилей в Таиланде

Две гражданки России пострадали при столкновении трех автомобилей в Таиланде. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает издание «Новости Пхукета».

Инцидент произошел в субботу, 25 марта, на шоссе в южной провинции королевства Пхангнга. Микроавтобус российского туроператора Pegas Touristik с жителем Таиланда за рулем и двумя женщинами из России столкнулся с пикапом и внедорожником.

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В результате водитель и пассажирки получили легкие травмы и были госпитализированы. На данный момент неизвестно, были ли россиянки отдыхающими или же сотрудницами Pegas Touristik.

В салоне внедорожника находились четыре человека, один из них — 60-летний таиландец — скончался в больнице от полученных повреждений. Ехавшие вместе с ним люди остались живы, но пострадали. В кабине пикапа в момент аварии были три человека, все они получили серьезные травмы.

Водитель микроавтобуса Арун Йотхарак рассказал полиции, что направлялся на Пхукет из провинции Краби. По его словам, в момент инцидента шел дождь, он потерял управление на скользкой трассе, из-за чего и произошло ДТП.

В феврале два российских подростка были доставлены в реанимацию после аварии на таиландском курорте Паттайя. Ехавших на мотороллере брата и сестру сбил автобус на перекрестке. Из-за серьезных травм россияне впали в кому.

