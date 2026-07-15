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20:41, 15 июля 2026Спорт

Главный тренер сборной Аргентины ответил на критику команды

Тренер сборной Аргентины Скалони опроверг мнение о предвзятом отношении судей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steph Chambers - FIFA / FIFA via Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на критику в адрес своей команды перед полуфинальным матчем чемпионата мира 2026 года по футболу против национальной команды Англии. Об этом сообщается на сайте «Спортбокс».

«Команда играет не так плохо, как о ней говорят. Должно быть, мы сделали что-то правильно, чтобы дойти до этой стадии. Я благодарен игрокам. Они привели нас к трем титулам», — заявил Скалони на пресс-конференции. Также тренер опроверг мнение о предвзятом отношении судей к его команде на турнире.

Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Англии состоится 15 июля в 22:00 по московскому времени.

Ранее сборная Аргентины на пути к полуфиналу победила команды Кабо-Верде (3:2 в дополнительное время), Египта (3:2) и Швейцарии (3:1 в дополнительное время).

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