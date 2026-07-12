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06:45, 12 июля 2026Спорт

Сборная Аргентины одолела Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Аргентины одолела Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jay Biggerstaff / Reuters

Сборная Аргентины одолела команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, США, и завершился со счетом 3:1. Аргентина вышла вперед уже на 10-й минуте благодаря голу Алексиса Мак Аллистера. На 67-й минуте Дан Ндойе сравнял счет. Спустя пять минут швейцарцы остались в меньшинстве — Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию. Основное время матча завершилось вничью, а в дополнительное Хулиан Альварес вывел Аргентину вперед на 112-й минуте. На 121-й минуте Лаутаро Мартинес забил третий гол южноамериканской сборной и поставил точку в матче.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал мундиаля, где встретится с командой Англии. Команда Швейцарии завершила свое выступление на турнире.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и не принимает участия в турнире.

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