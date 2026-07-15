Женщина дала пощечину подростку в одежде с поддержкой Трампа и угодила в тюрьму

Канадка Трейси дала пощечину подростку в штанах со словом «Трамп» и угодила в тюрьму в США

Гражданка Канады Кейтлин Трейси дала пощечину подростку, который поддерживает политику президента США Дональда Трампа, и угодила в миграционную тюрьму. Подробности публикует New York Post (NYP).

33-летняя женщина подошла к группе несовершеннолетних на пляже Point Pleasant в штате Нью-Джерси и сняла на видео разговор с ними. Выяснилось, что Трейси решила высказать недовольство девушкам из-за их одежды, а именно из-за спортивных штанов со словами «Трамп» и ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США).

В ходе разговора канадка оскорбила подростков и ударила их в лицо и тело, говорится в полицейском отчете. После этого она покинула пляж, но вскоре правоохранители выдали ордер на ее арест после просмотра камер видеонаблюдения. Нападавшей предъявили обвинения в угрозе благополучия ребенка, нанесении легких телесных повреждений, преследовании и воспрепятствовании правосудию.

Позже муж Трейси Мэттью Джерони опубликовал видео в TikTok, в котором рассказал, что его жену на самом деле задержала служба ICE, которая доставила ​​ее в иммиграционный центр временного содержания Delaney Hall в Ньюарке. В ролике он заявил, что опасается за безопасность супруги и боится, что ее депортируют в Канаду.

По словам Джерони, все сообщения о нападении Трейси на подростков вырваны из контекста. В связи с этим он создал страницу на платформе GoFundMe для сбора средств на юридические расходы, но был вынужден удалить аккаунт вскоре после того, как группа сторонников MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой» — прим. «Ленты.ру») массово пожаловалась на него.

«Моя главная цель — безопасность и благополучие моей жены, и это, пожалуй, все», — заявил мужчина и добавил, что после инцидента на пляже полицейские приказали его жене покинуть набережную, потому что у них не было достаточных оснований для предъявления ей обвинения, но впоследствии Трейси сама сдалась властям после выдачи ордера на арест.

В январе Миннеаполис стал центром сопротивления мерам президента США Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики. Действия сотрудников ICE по выявлению и депортации нелегальных мигрантов вызвали недовольство жителей штата, а жертвы в ходе задержаний только усугубили ситуацию. При этом администрация президента США обвиняет протестующих в терроризме и поощряет действия агентов федерального ведомства, пытаясь ограничить миграцию в страну.