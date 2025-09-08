Политика Трампа привела к массовым протестам и кровопролитию в США. Чем это угрожает американскому президенту?

Политолог Богуславская: Протесты в Миннеаполисе могут повторить бунты BLM

26 января президент США Дональд Трамп заявил об отправке в штат Миннесота «царя границы» Тома Хомана для контроля за миграционной обстановкой после начала массовых протестов в крупнейшем городе региона — Миннеаполисе. Об этом глава Белого дома сообщил на странице в Truth Social.

Том — жесткий, но справедливый человек, и будет подчиняться непосредственно мне Дональд Трамп президент США

В течение января Миннеаполис стал центром сопротивления мер Трампа по ужесточению миграционной политики: действия сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE) США по выявлению и депортации нелегальных мигрантов вызвали недовольство жителей штата, а жертвы в ходе задержаний только усугубили ситуацию. В ответ администрация президента США обвиняет протестующих в терроризме и поощряет действия агентов федерального ведомства, пытаясь ограничить миграцию в страну.

Как отметила в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская, в ближайшее время представители Демократической партии США будут активно использовать протесты против миграционной политики Трампа. Эксперт напомнила, что губернатор ставшей очагом протестов Миннесоты — это Тим Уолц, выдвигавшийся на пост вице-президента США в 2024 году и являвшийся напарником кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.

Подобные действия будут повторяться и в тех штатах, которые традиционно голосуют за представителей Демократической партии Юлия Богуславская старший преподаватель факультета международных отношений СПбГУ

Из-за чего начался конфликт?

Протесты разгорелись в Миннеаполисе после того, как 7 января агент ICE выстрелил в женщину за рулем авто в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов. 37-летняя женщина Рени Гуд, предположительно, «использовала свой автомобиль в качестве оружия, пытаясь сбить сотрудников правоохранительных органов» и получила ранения, несовместимые с жизнью.

Спустя неделю, 14 января, федеральный офицер выстрелил мужчине в ногу после нападения с лопатой и рукояткой метлы при попытке арестовать незаконно находившегося в стране гражданина Венесуэлы. В ходе подавления акции протеста группа полицейских в противогазах и шлемах применила слезоточивый газ и гранаты против небольшой толпы, в то время как протестующие бросали снежки и скандировали: «Улицы — наши!»

Ситуация в городе усугубилась после того, как 24 января сотрудники Пограничной службы США застрелили в ходе акции протеста 37-летнего медбрата Алекса Претти. По версии митингующих, Претти попытался заступиться за женщину в ходе задержания федеральными агентами, однако получил струю перцового газа в лицо, а затем был повален на землю шестью силовиками и получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. В свою очередь, власти обвинили протестующего в нарушении правил владения оружием и вооруженном сопротивлении федеральным властям.

Бывший президент США Билл Клинтон осудил «ужасные сцены» в Миннеаполисе, которые, как он думал, «никогда не произойдут в Америке», и призвал американцев объединиться и выступить против Дональда Трампа. По его словам, происходящие события могут определить историю на долгие годы вперед, в связи с чем гражданам страны необходимо отстоять свою свободу.

Почему протестующие получили поддержку местных властей?

После начала протестов суд Миннесоты ограничил полномочия федеральных агентов, запретив им задерживать мирных протестующих, применять против них перцовый спрей или аналогичные нелетальные средства, а также инструменты разгона толпы. По мнению судей, действия протестующих являются «мирной и не создающей препятствий протестной деятельностью».

Кроме того, как выяснил консервативный блогер Кэм Хигби, митингующие проходят «обучение» перед выходом на улицу, называют участие в мероприятиях «сменами» и заранее распределяют обязанности в ходе акций протеста.

В частности, протестующие определили следующие роли в ходе уличных акций:

участник пешего или мобильного патруля;

связной;

«проверяющий» номера машин, на которых могут передвигаться сотрудники ICE;

наблюдатель за безопасностью общественного транспорта.

Непонятно, что именно включает в себя это «обучение» — кроме многочисленных слайдов с инструкциями. Я уже неоднократно видел упоминания об этом. Кто за все это платит?! Кэм Хигби американский консервативный блогер

Хигби также обвинил власти Миннесоты в содействии протестующим: в частности, он опубликовал видео поддержки протестующих бойцами Национальной гвардии штата (Национальная гвардия может выполнять решения как федеральных властей, так и властей штата — прим. «Ленты.ру»). По предварительной информации, в координации протестующих также могут принимать участие помощник губернатора Миннесоты Пегги Флэнаган и сотрудница предвыборного штаба Тима Уолца в 2024 году Аманда Ноэль Колер.

Арестуйте бунтовщиков, прекратите их защищать! Кэм Хигби американский консервативный блогер

Как отметила Юлия Богуславская, на действия властей Миннесоты в ходе протестов влияет специфика американского федерализма: сторонники больших полномочий штатов регулярно обвиняют федеральные власти в превышении полномочий по тем или иным вопросам. Политолог указала, что в период пребывания на посту бывшего президента США Джо Байдена контролируемые республиканцами штаты вступали в конфликт с Вашингтоном из-за послаблений в сфере миграции.

Конфликты между федеральным центром и демократическими штатами, в том числе и по вопросам регулирования миграции, стали достаточно распространенным явлением в США Юлия Богуславская старший преподаватель факультета международных отношений СПбГУ

Как реагирует Белый дом?

Спустя несколько часов после инцидента с Алексом Претти заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер назвал его «внутренним террористом» и обвинил в попытке покушения на федерального чиновника. Сам Дональд Трамп официально отказался говорить о возможной вине федеральных агентов в инциденте с Алексом Претти, при этому напомнил, что погибший носил оружие на акции протеста.

Глава Белого дома также заявил о начале расследования возможного мошенничества властей Миннесоты с социальными пособиями на сумму более 20 миллиардов долларов. Он также призвал провести проверку в отношении члена Палаты представителей Конгресса США от Миннесоты, демократа сомалийского происхождения Ильхан Омар, активно выступившей в защиту протестующих.

Скандалы с социальными выплатами в Миннесоте Начиная с 2022 года, власти Миннесоты регулярно оказывались замешаны в скандалах с возможным мошенничеством с социальными выплатами: в частности, в рамках дела организации Feeding Our Future («Кормим наше будущее») более 50 человек были осуждены за махинации с федеральными средствами на питание школьникам во время пандемии COVID-19. Руководство Миннесоты из-за скандалов приостановило выплаты по 14 направлениям программы медицинского страхования Medicaid, включая терапию аутизма. По состоянию на январь 2026 года, федеральные власти США расследовали хищение средств налогоплательщиков на сумму более миллиарда долларов. В декабре 2025 года YouTube-блогер Ник Ширли опубликовал видео с обвинениями в растрате денег на детей сомалийских беженцев властями штата. После этого Белый дом заморозил все федеральные выплаты на уход за детьми в Миннесоте, а Тим Уолц отказался переизбираться на третий срок.

По мнению Юлии Богуславской, несмотря на заявления Трампа, которые могут быть восприняты как попытка ограничить право граждан США на оружие, большинство республиканцев предпочтет поддержать риторику Белого дома по событиям в Миннесоте. Политолог допустила, что антимиграционные меры Белого дома окажутся более приоритетными для избирателей Трампа и вызывают большую поддержку.

Мы помним, как Дональд Трамп комментирует вопросы, связанные с обращением оружия. По его мнению, проблема не в том, что оружие находится в обращении в США, а в том, что оно оказывается не в тех руках Юлия Богуславская старший преподаватель факультета международных отношений СПбГУ

Повторит ли бунт в Миннеаполисе события BLM?

После инцидента с Алексом Претти протесты в Миннеаполисе начали развиваться по сценарию, аналогичному протестам движения BLM (Black Lives Matter — «Жизни чернокожих важны») в 2020 году. Тогда массовое недовольство также вызвали действия полицейских в Миннеаполисе: патрульный Дерек Шовин при задержании задушил коленом 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Как отметила Юлия Богуславская, поддержка демократами протестов против миграционной политики Трампа будет усиливаться на фоне предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс США. По мнению эксперта, оппоненты президента США воспользуются его фокусом на антимиграционных мерах и сосредоточатся на их критике.

Демократы обуздают конек насильственных действий федеральных властей. В принципе американское общество поддерживает идею того, что мигранты могут приезжать в поисках «американской мечты», но они должны вести себя законно и это не должно приводить к росту преступности в США Юлия Богуславская старший преподаватель факультета международных отношений СПбГУ

Американист также допустила повторение митингующими тактики протестов 2020 года и попытку представить действия ICE как вмешательство федерального центра в политику штатов. Она подчеркнула, что для организаторов акций протеста важно эффективно донести до федерального центра свою позицию, связанную с неприятием действий миграционных служб.