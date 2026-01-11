Реклама

В Миннеаполисе прошли новые массовые демонстрации после убийства женщины

Евгений Силаев
Фото: David Ryder / Reuters

В парке Миннеаполиса прошла новая массовая демонстрация, связанная с убийством сотрудником службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) женщины. Об этом сообщил телеканал CNN.

«В парке Паудерхорн в Миннеаполисе продолжает расти толпа демонстрантов, вновь собравшихся для протеста против смертельного случая с участием сотрудников иммиграционной и таможенной службы, в результате которого в среду погибла Рене Гуд», — говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что сначала акция протеста прошла в центре города, в ней участвовало более 1000 человек. Демонстрация проходила мирно, однако полиция задержала 29 участников.

Также протест прошел возле федерального здания имени епископа Генри Уиппла. Демонстранты забросали машины ICE снежками, полиция в ответ применила перцовые баллончики.

Ранее стало известно, что агент Иммиграционной и таможенной службы США застрелил женщину за рулем авто в Миннеаполисе. Как утверждалось, агенты проводили связанные с иммигрантами операции в городе. 37-летняя женщина, предположительно, «использовала свой автомобиль в качестве оружия, пытаясь сбить сотрудников правоохранительных органов, чтобы убить их».

