Агент ICE застрелил женщину за рулем в США

Агент Иммиграционной и таможенной службы застрелил женщину в авто в Миннеаполисе

Агент Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил женщину за рулем авто в Миннеаполисе. Об этом сообщает NBC News.

Представитель Министерства внутренней безопасности Триши Маклафлин заявила, что агенты ICE проводили связанные с иммигрантами операции в городе. По ее словам, 37-летняя женщина, предположительно, «использовала свой автомобиль в качестве оружия, пытаясь сбить сотрудников правоохранительных органов, чтобы убить их».

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в среду, 7 января, ​​опроверг версию Министерства внутренней безопасности США.

Однако на видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как несколько агентов подходят к бордовому внедорожнику посреди улицы и приказывают водителю выйти. Когда один из агентов хватается за ручку двери со стороны водителя, машина начинает движение задним ходом, а затем снова едет вперед.

На кадрах показано, как агент, стоящий перед автомобилем, достает огнестрельное оружие и производит три выстрела. Затем автомобиль врезается в припаркованную машину и ударяется о фонарный столб.

