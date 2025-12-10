Реклама

12:32, 10 декабря 2025Культура

В США известного оперного певца убил родной сын

ABC News: В США оперного певца Джубиланта Сайкса убил родной сын
Ольга Коровина
Майк Сайкс

Майк Сайкс. Фото: @jubilantsykes

Сына знаменитого оперного певца Джубиланта Сайкса арестовали в США по обвинению в убийстве собственного отца. Об этом пишет ABC News.

71-летнего Сайкса обнаружили в его доме 8 декабря, он скончался от полученных ножевых ранений. Сообщается, что прибывшие на вызов полицейские задержали 31-летнего сына исполнителя, который находился в доме и сдался сотрудникам правоохранительных органов без сопротивления. Известно, что полиция отправилась на место происшествия после звонка супруги Сайкса и матери подозреваемого.

По данным ABC News, Майка Сайкс страдает от психических расстройств. Причины случившегося пока не раскрыты, в данный момент ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер, один из основателей группы Booker T. and the M.G.'s. За свою карьеру артист дважды становился лауреатом премии «Грэмми», в 2011 году журнал Rolling Stone включил его в список 100 величайших гитаристов всех времен.

