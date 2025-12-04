Умер известный американский гитарист-джазмен

CBS: В возрасте 84 лет умер гитарист-джазмен Стив Кроппер

В возрасте 84 лет умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер, один из основателей группы Booker T. and the M.G.'s. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на генерального директора фонда Soulsville Foundation.

Причина смерти музыканта пока не установлена, однако соратник Кроппера Эдди Гор рассказал, что 2 декабря навещал гитариста в реабилитационном центре, где тот находился после недавнего падения. По словам Гора, в тот день Кроппер работал над новой музыкой.

За свою карьеру Кроппер дважды становился лауреатом премии Грэмми за песни, написанные в составе Booker T. and the M.G.'s. В 2011 году журнал Rolling Stone включил его в список 100 величайших гитаристов всех времен. Он расположился на 39-м месте.

