07:55, 17 января 2026

Суд в Миннесоте ограничил полномочия агентов миграционной службы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Ryder / Reuters

В Миннесоте суд ограничил полномочия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE). Об этом следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

«Федеральным агентам запрещается... применять перцовый спрей или аналогичные нелетальные средства, а также инструменты разгона толпы против лиц, которые участвуют в мирной и не создающей препятствий протестной деятельности», — отмечается в документе.

Кроме того, согласно постановлению, агентам также нельзя задерживать мирных протестующих.

Ранее сообщалось, что агент Иммиграционной и таможенной службы США застрелил женщину за рулем авто в Миннеаполисе. Как утверждалось, агенты проводили связанные с иммигрантами операции в городе. 37-летняя женщина, предположительно, «использовала свой автомобиль в качестве оружия, пытаясь сбить сотрудников правоохранительных органов, чтобы убить их».

При этом позже стало известно, что ICE не свернет свои операции в Миннеаполисе после того, как сотрудник службы убил женщину.

Также сообщалось, что в парке Миннеаполиса прошла новая массовая демонстрация, связанная с гибелью женщины от рук сотрудника ICE. Демонстранты забросали машины ICE снежками.

