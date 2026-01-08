В США назвали последствия для миграционной службы после убийства женщины

Ноэм: ICE не свернет операции в Миннеаполисе после убийства

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) не свернет свои операции в Миннеаполисе после того, как сотрудник службы убил женщину. Последствия назвала министр внутренних дел США Кристи Ноэм на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал CNN.

«Мы продолжим операции в Миннеаполисе, в штате Миннесота, и нашей целью будут опасные преступники. Только вчера здесь проводились задержания людей, обвиняемых в нападениях, сексуальных домогательствах, эксплуатации детей. Почему вы хотите, чтобы они находились на ваших улицах?» — сказала Ноэм.

По ее словам, погибшая в Миннеаполисе женщина «препятствовала работе правоохранителей», а убивший ее сотрудник «поступил так, как его обучили поступать в таких ситуациях».

Ранее стало известно, что агент Иммиграционной и таможенной службы США застрелил женщину за рулем авто в Миннеаполисе. Как утверждалось, агенты проводили связанные с иммигрантами операции в городе. 37-летняя женщина, предположительно, «использовала свой автомобиль в качестве оружия, пытаясь сбить сотрудников правоохранительных органов, чтобы убить их».