09:02, 26 января 2026

Клинтон призвал американцев встать против Трампа

Клинтон: Американцам необходимо объединиться и выступить против Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nick Oxford / Reuters

Американцам необходимо объединиться и выступить против президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший американский лидер Билл Клинтон, передает The Hill.

«Все мы, кто верит в обещания американской демократии, должны встать, высказаться и показать, что наша страна по-прежнему принадлежит нам, народу», — призвал экс-президент.

Клинтон осудил «ужасные сцены» в Миннеаполисе, которые, как он думал, «никогда не произойдут в Америке». По его словам, происходящие события могут определить историю на долгие годы вперед, в связи с чем американцам необходимо отстоять свою свободу.

24 января федеральные агенты Иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) открыли огонь по 37-летнему медбрату отделения интенсивной терапии Алексу Джеффри Претти. Министерство внутренней безопасности заявило, что Претти был вооружен пистолетом и двумя магазинами, а федеральные чиновники якобы начали атаку в целях самообороны.

Ранее во время протестов в Миннесоте против произвола американской пограничной службы силовику откусили палец.

