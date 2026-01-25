Реклама

03:03, 25 января 2026Мир

Американскому силовику откусили палец во время протестов

Во время протестов в Миннесоте силовику откусили палец
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Во время протестов в Миннесоте силовику откусили палец. Об этом сообщила помощница министра внутренней безопасности Триша Маклафлин на своей странице в социальной сети X.

Маклафлин опубликовала фото парня и девушки, напавших на сотрудника правоохранительных органов.

«В Миннеаполисе эти бунтовщики напали на нашего сотрудника внутренней безопасности, и один из них откусил ему палец. Он потеряет палец», — написала Маклафлин.

Ранее в Миннесоте суд ограничил полномочия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE).

