Американскому силовику откусили палец во время протестов

Во время протестов в Миннесоте силовику откусили палец

Во время протестов в Миннесоте силовику откусили палец. Об этом сообщила помощница министра внутренней безопасности Триша Маклафлин на своей странице в социальной сети X.

Маклафлин опубликовала фото парня и девушки, напавших на сотрудника правоохранительных органов.

«В Миннеаполисе эти бунтовщики напали на нашего сотрудника внутренней безопасности, и один из них откусил ему палец. Он потеряет палец», — написала Маклафлин.

Ранее в Миннесоте суд ограничил полномочия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE).