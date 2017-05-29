Турист из Магадана и тайка погибли после ДТП со скутером на Пхукете

Российский турист и жительница Таиланда погибли после аварии на острове Пхукет. Об этом в понедельник, 29 мая, пишет газета «Новости Пхукета».

Инцидент произошел ранним утром в субботу, 27 мая, на курорте Патонг. Путешественник из Магадана Дмитрий Исаков ехал на скутере, его пассажиркой была Нукан Пхенгкрачом, прибывшая на Пхукет из провинции Кхонкэн на северо-востоке страны.

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Скутер врезался в мачту ЛЭП. В результате 31-летний россиянин и 29-летняя тайка получили многочисленные травмы. Их доставили в больницу, но спасти жизни пострадавших не удалось. По предварительным данным местной полиции, мужчина и женщина ехали на скутере без шлемов.

В январе российская туристка скончалась после того, как ее сбил мотоциклист на Пхукете. В декабре один путешественник из России погиб и один серьезно пострадал в результате ДТП с мопедом и такси в этом же регионе.