В Анталье насмерть сбили российскую туристку

Российская туристка погибла в результате ДТП в турецком курортном городе Анталья. Об этом в среду, 24 мая, сообщает издание Milliyet.

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По данным газеты, инцидент произошел днем ранее, 23 мая. Марина Демидова переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль. За рулем транспортного средства находился местный житель Мехмет К. (Mehmet K.).

От полученных травм 34-летняя женщина скончалась на месте аварии. Автомобилист попытался скрыться, но вскоре был задержан полицией. После допроса водитель был взят под стражу, дело о ДТП передали в суд.

В феврале в Паттайе автомобиль с гражданкой Таиланда за рулем сбил 74-летнюю россиянку. В итоге пенсионерка скончалась. В январе на российскую туристку на Пхукете наехал мотоциклист. Женщина умерла в больнице спустя три дня после ЧП.