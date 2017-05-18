В посольстве России уточнили гражданство пострадавших при ДТП в Турции

Россияне не пострадали в ДТП в Турции, в перевернувшемся микроавтобусе были украинцы. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

«Как нам рассказали в управлении губернатора провинции Мугла, в этом автобусе находились граждане Украины. Россиян среди пассажиров не было», — сказала она.

Авария произошла в четверг, 18 мая, на шоссе, соединяющем города Мугла и Денизли на юго-западе Турции. Изначально сообщалось, что в машине перевозили российских туристов. Отмечалось также, что пострадали 18 человек, в том числе два пассажира турецкого происхождения. Их доставили в больницы.

Проводится расследование инцидента.

Путешественники направлялись из Бодрума туристическое место Памуккале под Денизли, где находятся геотермальные источники. Вместе с развалинами античного города Иераполис они являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.