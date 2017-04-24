Эксперт прокомментировал новые послабления для российских туристов в Турции

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов заявил, что продление срока безвизового пребывания россиян в Турции вряд ли повлияет на поток гостей в страну. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

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«Наплыв (туристов — прим. «Ленты.ру») не увеличится, просто некоторым людям будет более комфортно», — считает эксперт. Он пояснил, что речь, в частности, идет о семьях с детьми, надолго приезжающих в Турцию летом.

Теперь, когда время безвизового пребывания составляет 90 дней, такие путешественники смогут отдыхать в республике в течение всего высокого сезона, с июня по август, отметил Курносов.

Вице-президент АТОР также назвал такой срок стандартным по европейским меркам для въезда без виз. Подобный режим позволяет несколько раз отдыхать в стране по 20-30 дней, сказал специалист.

О продлении срока безвизового пребывания россиян в Турции стало известно ранее в понедельник.

