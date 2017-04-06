Турция обогнала внутренние направления по популярности у российских туристов

Турция обошла по популярности у россиян внутренние направления отдыха. Об этом специалисты туристического сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

За первые дни апреля количество проданных компанией путевок в Турцию на лето превысило 30 процентов от общего объема реализованных туров. Аналогичный показатель для России составил около 20 процентов.

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При этом в марте у отдыхающих лидировали отечественные направления отдыха. На Россию за тот месяц пришлось 25 процентов путевок, на Турцию — 16 процентов.

Наиболее востребованными турецкими курортами у туристов являются Аланья и Кемер. Средний чек путевки составляет 51 тысячу рублей на человека. В «Туту.ру» прогнозируют, что спрос на Турцию будет расти и дальше.

В России самым популярным местом отдыха среди организованных туристов стал Сочи. Средняя стоимость путевки — 24 тысячи рублей.

В начале марта Ассоциация туроператоров России сообщала о лидерстве Турции на этапе раннего бронирования путевок.