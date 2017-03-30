Названы пять популярных у россиян стран для отдыха на лето

Внутренние направления оказались самыми популярными у россиян на этапе раннего бронирования путевок на лето по итогам марта. Об этом руководитель отдела продаж туров компании «Туту.ру» Мария Чупина рассказала «Ленте.ру» в четверг, 30 марта.

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Турция по количеству заказанных в марте путевок находится на втором месте. Чупина прогнозирует, что это направление вскоре может вытеснить Россию из лидеров, особенно если россиянам разрешат въезжать туда по внутренним паспортам.

Замыкает тройку Таиланд. На четвертом месте находится Кипр, которому в «Туту.ру» также предрекают дальнейший рост популярности. Пятая позиция досталась Тунису.

Ранее в марте гендиректор компании «НТК Интурист» Виктор Тополкараев назвал темпы покупок россиянами туров на грядущее лето небывалыми и пугающими.

В начале того же месяца в Ассоциации туроператоров России рассказали о лидирующем положении Турции на этапе раннего бронирования путевок.