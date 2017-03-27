Турция сообщила о готовности пускать россиян по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара готова обсуждать с Москвой вопрос въезда россиян в эту страну по внутренним паспортам. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает агентство «Анадолу».

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Как заявил министр, власти двух стран обсуждали данный вопрос еще два года назад, до инцидента со сбитым в Сирии российским самолетом. Тогда на переговорах был достигнут значительный прогресс, подчеркнул он.

«Поскольку двусторонние отношения вновь нормализовались, мы можем завершить обсуждения. Власти Турции уже устанавливают устройства для идентификации личности в аэропортах», — отметил Чавушоглу.

В сентябре 2016 года президент торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин говорил, что его организация лоббирует в турецком правительстве инициативу, касающуюся посещения россиянами Турции по внутренним паспортам.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. После этого Москва отменила чартерные перевозки в Турцию и ввела ограничении для туроператоров на продажу путевок в эту страну. Данные запреты были сняты в августе 2016 года.