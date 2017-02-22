Россиянам разрешили посещать Армению по внутренним паспортам

Россияне смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам с 23 февраля. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает в среду, 22 февраля, РИА Новости.
Такое заявление министр сделал по итогам переговоров со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном. Лавров пояснил, что с четверга вступает в силу соответствующее изменение в соглашение двух стран о безвизовых поездках.
О том, что россиянам разрешат посещать Армению по общегражданским паспортам, стало известно в январе. Тогда подобное нововведение анонсировал замглавы МИД республики Шаварш Кочарян.
В настоящее время подобный порядок въезда установлен для российских туристов в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии.