Россиянам разрешат ездить в Армению по внутренним паспортам

Граждане России смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам. Об этом в четверг, 19 января, сообщает «Интерфакс».

Замглавы МИД республики Шаварш Кочарян рассказал, что внесение соответствующих изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией было одобрено армянским правительством.

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Чиновник добавил, что к лету 2017 года обе стороны завершат все необходимые процедуры, после чего россияне смогут посещать Армению по внутренним паспортам. Кочарян пояснил, что такой шаг нацелен на привлечение туристов.

В ноябре 2016 года премьер-министр Армении Карен Карапетян говорил, что его государство в ближайшем будущем может разрешить российским гражданам визиты по общегражданским паспортам. В сентябре того же года президент торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин предложил пускать россиян с внутренними паспортами в Турцию.

В настоящее время подобный порядок въезда установлен для российских туристов в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии.

