Туроператоры испугались ажиотажного спроса россиян на зарубежный отдых

Небывалые темпы раннего бронирования россиянами зарубежных путевок на лето пугают туроператоров, заявил гендиректор компании «НТК Интурист» Виктор Тополкараев. Об этом в среду, 22 марта, сообщает «Интерфакс».

«Выездной турпоток демонстрирует уникальные тренды и взрывной рост. Это даже пугает. По статистике ранних бронирований и продаж мы видим ситуацию, которой на рынке еще не было», — считает Тополкараев.

Материалы по теме Пошли работу — и в путь 10 шагов к тому, чтобы бросить все и отправиться в путешествие

Топ-менеджер привел данные своей компании, согласно которым количество продаж туров на лето в Европу (Болгария, Чехия) выросло в 1,5-2 раза, а в Турцию — в четыре-пять раз. «И это я сравниваю не с прошлым, а с 2015 годом», — подчеркнул Тополкараев (в 2016 году Россия ввела временный запрет на авиарейсы и продажи путевок в Турцию — прим. «Ленты.ру»).

Как отметил специалист, такая ситуация не может не тревожить туроператоров. По его словам, «мы, как здравомыслящие люди, понимаем, что рынок не может вырасти в пять раз, так как столько туристов не бывает».

По мнению Тополкараева, причинами такого явления стали стабилизация финансового положения россиян и существенное укрепление рубля, из-за которого зарубежные туры для россиян подешевели на 20-30 процентов в феврале-марте текущего года по сравнению с теми же месяцами 2016-го.

Кроме того, граждане опасаются, что национальная валюта переоценена и ее курс может упасть на 10-15 процентов, отмечает гендиректор. Это также может влиять на взрывной рост продаж путевок, полагает он.

В начале марта сообщалось, что на этапе раннего бронирования путевок лидирует Турция, на которую приходится до половины забронированных у крупных российских фирм туров на лето.