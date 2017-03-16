Названы десять популярных у россиян направлений для отдыха на весну и лето

Внутренние направления стали самыми популярными у россиян для отдыха весной и летом текущего года. Об этом эксперты туристического сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

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Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав забронированные с помощью компании путевки в феврале. Они также выяснили, что среди российских направлений лидирует Сочи.

На втором месте рейтинга из десяти позиций оказалась Турция. Замыкает тройку лидеров по количеству забронированных туров Таиланд. Четвертая позиция досталась Тунису, пятая — Греции. В первую десятку в порядке убывания также вошли Кипр, Чехия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Израиль.

Из этого списка самыми дешевыми оказались путевки по России. Средняя стоимость недельного тура на одного человека в феврале составила 12,5 тысячи рублей. Лидером по дороговизне стал Таиланд — 46,5 тысячи рублей.

По информации турсервиса OneTwoTrip, в 2016 году подавляющее большинство россиян (70 процентов) предпочли отдыхать на родине.

