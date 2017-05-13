Число погибших при аварии автобуса в Турции выросло до 23

Число погибших при аварии автобуса с туристами в Турции увеличилось до 23. Об этом ресурсу NTV сообщил губернатор провинции Мугла Амир Чичек.

По его словам, в больницах остается восемь пострадавших.

Ранее, как сообщают РИА Новости, губернатор сообщал о 20 погибших и 11 раненых, которые находятся в тяжелом состоянии. Он также заявил, что пострадавшие — граждане Турции, иностранцев среди них нет.

Заместитель губернатора Камиль Кётен сообщил, что в автомобиле были туристы из провинции Измир, которые ехали на однодневную экскурсию в Мармарис. Среди пострадавших в основном женщины среднего возраста.

ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились 42 человека, в основном женщины и дети, произошло 13 мая в провинции Мугла на юго-западе Турции. Как заявил мэр близлежащего города Мармарис, причиной аварии могла стать ошибка водителя.

По словам губернатора Амира Чичека, водитель потерял управление на опасном повороте горной дороги Мугла — Анталья, в результате чего автобус перевернулся.