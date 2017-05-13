В результате ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 17 человек

В провинции Мугла на юго-западе Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились 42 человека, в основном женщины и дети. Погибли 17 человек, сообщает Haberturk со ссылкой на представителей властей.

Еще 13 пострадали, им оказывается медицинская помощь. Как заявил мэр близлежащего города Мармарис, причиной аварии могла стать ошибка водителя.

По словам губернатора провинции Мугла Амира Чичека, водитель потерял управление на опасном повороте горной дороги Мугла — Анталья, в результате чего автобус перевернулся, передает РИА Новости.

В российском генконсульстве в Анталье сообщили ТАСС, что уточняется информация о наличии среди пассажиров россиян. «Пока турецкая сторона нам ничего еще не сообщила», — сказал генконсул Олег Рогоза.