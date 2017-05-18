В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами

На юго-западе Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами. Как сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на агентство Dogan, 18 человек, в том числе два пассажира турецкого происхождения, получили травмы.

Авария произошла в четверг, 18 мая, на шоссе, соединяющем города Мугла и Денизли. Путешественники направлялись из Бодрума в туристическое место Памуккале.

На место прибыли медики и полицейские, пострадавшие были доставлены в больницы. Проводится расследование инцидента.

Как отмечает ТАСС, генконсульство России в Анталье проверяет информацию о ДТП. «Мы пока не получали от турецких властей данных об этой аварии», — сказал консул Алексей Шиванов.

Недалеко от Денизли находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — развалины античного города Иераполис и источники Памуккале.

