Клиника в Таиланде выставила миллионный счет семье впавшего в кому россиянина

В Таиланде врачи требуют несколько миллионов рублей за медпомощь российскому туристу Николаю Москаленко, который пострадал в ДТП и впал в кому. Об этом в среду, 29 марта, пишет kp.ru.

Как рассказала супруга мужчины Алена Москаленко, семье уже выставили счет почти на три миллиона рублей. По ее словам, в частной клинике в Паттайе пригрозили, что перестанут давать Николаю нужные лекарства, если деньги не будут выплачены. При этом перевести россиянина в более дешевое медицинское учреждение не разрешают, пока не будет возвращен долг.

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По данным телеканала НТВ, семья должна за лечение более четырех миллионов рублей. Таких денег у Москаленко нет, поэтому родные обратились за помощью к российским дипломатам, а также пытаются собирать средства через соцсети.

Супруги проживают в городе Бодайбо в Иркутской области с двумя детьми. В Таиланд они прилетели вдвоем, при этом медицинскую страховку перед путешествием не оформляли. Во время отдыха их экскурсионный автобус попал в ДТП, Николай получил серьезные травмы, был доставлен в клинику и прооперирован. Как уточняет портал NewIrkutsk, инцидент произошел 9 марта.

В феврале стало известно, что два российских подростка — брат и сестра — впали в кому после ДТП на Паттайе. Они ехали на мотороллере, когда их сбил автобус.